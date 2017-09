Sok hagymával készült a marhapofa Makón

A szombati, hagyományos hagymafesztiváli főzőversenyen a legkülönlegesebb tűzrakó alkalmatosságot Németh Jánosnál láttuk, aki Bogárzón nőtt fel. Az ottani, már lebontott iskola 1938-ban készült kályhájának felújított darabjait rakta össze, abban lobogott a tűz.– A bográcsom öntöttvasból készült, amiben sosem ég oda az étel – mondta büszkén a tavalyi főzőverseny egyik győztese. A bográcsban egyébként hagymagulyás főtt, de édes és sós hagymás kalácsot is hozott az egykori rendőr, négyféle hagymával ízesítve.A makói Hagymafesztivál legérdekesebb gasztronómiai attrakcióján egyvalaki húzott még merészebbet: Tóth István, a Váll-Ker Kft. főnöke, aki négyfős, Tűzmesterek fantázianevű csapatával a 28 társaságot megmozgató bográcsos séfvetélkedőre grillezőben készített csülköt, illetve marhapofát sok hagymával, különleges köretekkel és tésztából sütött tálalóedényekkel. Kaptak is egy első díjat.A rendezvény három napját látva nem túlzás azt mondani: eddig ez volt a legsikeresebb Hagymafesztivál. Annak ellenére is, hogy szombaton délután szétzavarta az érdeklődőket az eső, vagy hogy például az Edda-koncertet aznap este technikai problémák miatt kétszer kellett elkezdeni.Összességében a hangulat kiváló volt. Annyi embert, mint amennyi hömpölygött a Széchenyi téri két körforgalom között, a 43-as lezárt szakaszán az árusok bódéi mellett, hasonló alkalommal még sosem lehetett látni.Mint ahogy az Edda előtt sem töltötte meg senki a főteret úgy, mint most ők. Jelzésértékű, hogy a lapunk által alapított Facebook-csoport, a 8045 tagot számláló Makón élek amúgy igen kritikus hangú hozzászólói között sem volt olyan, aki elégedetlenségének adott volna hangot.