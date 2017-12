Sonkáról nevezik el az új makói csarnokot

Drágul a menza



5,2 százalékkal emelkedik az óvodai és iskolai étkeztetés díja jövőre Makón, amit Török Miklós (DK) kifogásolt. Hadik György (Fidesz–KDNP) azt mondta, ő sem örül semmilyen díjemelésnek, de az árakat nem az önkormányzat, hanem a konyhát fenntartó magáncég kalkulálta, és a kötelező minimálbér-emelés miatt van rá szükség. Egyébként a bölcsődei menza is drágul, de csak 1,7 százalékkal – ezt az Egyesített Népjóléti Intézmény biztosítja.

Ünnepélyes pillanatokkal kezdődött a makói képviselő-testület ülése: a József Attila Gimnázium diákjai adtak karácsonyi műsort Nyáry Ágnes tanárnő vezetésével. Ezt követően egyperces főhajtással tisztelegtek a résztvevők a közelmúltban elhunyt olimpikon kézilabdázó, Szabó László és Gajdos Dezső kőfaragó mester, díszpolgár előtt.Török Miklós (DK) arra kérte a polgármestert, Farkas Éva Erzsébetet (Fidesz–KDNP), hogy cáfolja azt a szóbeszédet, amely szerint üres lapot íratott alá az újvárosi közösségi házban működő civil szervezetek vezetőivel, amikor találkozott velük. A kérés előzménye: az épületet le fogják bontani, mert az új kézilabdacsarnok építéséhez kell a hely. Farkas azt mondta, nem üres lapot, hanem jelenléti ívet szignáltak a klubvezetők, amikor szóban tájékoztatta őket az épület sorsáról – egyébként azóta írásban is megállapodtak arról, hogy a szemben lévő volt bölcsőde épületében kapnak új helyet. Ennek kapcsán jelezte Kovács Sándor (Fidesz–KDNP), hogy írásban is javasolni fogja, az új létesítményt nevezzék el Szabó Sonka Lászlóról.Sem a díj, sem a szállítás rendje nem változik, de várhatóan másik cég fogja majd szállítani a szemetet a jövő évtől Makón. Czirbus Gábor alpolgármester (Fidesz–KDNP), aki az ügyben tárgyalásokat folytatott, elmondta: a Békés megyei székhelyű Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer, amelynek Makó is tagja, hatékonyabbá szeretné tenni működését, ezért Makónak is megadja a lehetőséget, hogy közelebbi fogadótelepre szállítsa a szemetet. Két ajánlat közül a képviselők a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.-ét fogadták el. Török Miklós azt javasolta, a városvezetés járjon közbe, hogy engedjék el a szemétszámla-tartozást azoknak, akik nem tudják megfizetni a felgyülemlett, hamarosan egyszerre érkező csekkeket. Czirbus arra kérte Törököt, „hagyja kint az ócska baloldali dumát", mert ugyanúgy negyedéves számlákat fognak kapni a háztartások, mint korábban.