Sorok a makói postán

Kiss Gábor is felhúzta magát a posta csigalassúságán.

– Azon húztam fel magamat, hogy az ügyféltérben még ki is írták: számunkra fontos az Ön ideje – mondja Kiss Gábor, aki hitelközpontot vezet Makón, ezért naponta kénytelen ajánlott levelet és hasonló küldeményeket feladni. – Ha így van, miért szembesülök naponta a csigalassúságú ügyintézéssel? – kérdezte.Mint elmondta, illetve korábban a lapunk által alapított, 8468 tagot számláló Makón élek Facebook-csoportban meg is osztotta, a makói 1. postán napszaktól függetlenül szinte mindig hosszú a sor. Egy maximum 1 perces feladat miatt akár 25-30 percet kell sorba állni, mert rendszerint csak egy-két ablaknál fogadják az ügyfeleket. – Miből gondolja bárki azt, hogy egy napközben a munkáját végző vagy épp a vállalkozását vezető ember 30 percet áldozni tud egy levél feladására? – írta posztjában. Kérdésére nagyon sokan válaszoltak egyetértőleg, felidézve hasonló kellemetlen emlékeiket.A makói 1-es postán sajnos valóban előfordult, hogy bizonyos napszakokban meghosszabbodott a várakozási idő, ugyanakkor tavaly összesen két panasz érkezett a várakozási idővel kapcsolatban – tájékoztatta lapunkat a Magyar Posta kommunikációs osztálya. A postán összesen 12 felvevő ablak, vagy ahogyan ők írták, munkahely van, ebből a nagyobbik ügyféltérben 10, a kisebb teremben 2. A nagyobb ügyféltérben átlagosan 5-6 fogadja az ügyfeleket, a kisebbikben 1, de előfordulhatnak olyan időszakok, amikor rövid időre bezár valamelyik, és nem rögtön nyitnak másikat, például szolgálatváltáskor vagy munkaközi szünet esetén. Az is előfordul, hogy hosszabb kiszolgálási idővel járó szolgáltatásokat végeznek egy időben több ablaknál, ilyen lehet egy-egy befektetési vagy biztosítási szolgáltatás igénybevételekor – áll a levélben.A vezetők igyekeznek a napi forgalomtól függően rugalmasan alakítani a munkahelyek beültetését, és hogy ez gördülékenyen működjön, mindig jelen van egy vezető beosztású munkatárs is. Ha hirtelen megugrik a forgalom, akkor a főpénztárt is nagyobb arányban vonják be az ügyfélkiszolgálásba, ha szükséges, akkor háttértevékenységet végző munkatársat is, vagy maga a vezető nyit munkahelyet, és fogadja az ügyfeleket – állítja a tájékoztató. Hozzátették, a forgalomszervezésre megoldás lenne egy ügyfélhívó rendszer kialakítása, de itt ez nem megy, mert két külön bejáratú ügyféltér van, ami egyébként magát a munkaszervezést is nehezíti.