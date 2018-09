Sportágak kavalkádja - pénteken és szombaton nagy sportágválasztó Makón!

Pénteken és szombaton rendezik meg Makón a hatodik nagy sportágválasztót – jelentette be Kovács Gábor sportszervező és Márton Imre, a rendezvénynek helyet biztosító sportcsarnok igazgatója. Pénteken elsősorban a szervezett formában érkező diákcsoportokat várják, szombaton pedig a családokat. Bemutatkoznak a helyi és környékbeli sportegyesületek, és nagyon sok sportágat ki is próbálhatnak az érdeklődők. A legaktívabbak teljesítményük jutalmaként sorsoláson is részt vehetnek majd, értékes nyereményekért. Sztárvendégek is lesznek, eljön például Knézy Jenő sportriporter és Birkás Balázs világbajnok kajakozó.