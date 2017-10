Sportuszodával együtt bővül a Hagymatikum

Új irodavezető



A testületi ülésen bemutatták a jegyzői iroda új vezetőjét – a poszt azért különösen fontos jelenleg Makón, mert az irodavezető helyettesíti a szülési szabadságon lévő jegyzőt, Bálint-Hankóczy Beatrixot. A távozó Szabó Sándor helyét e hónaptól Turbucz Marietta tölti be. Szabó munkáját a testület Hadik György javaslatára egyhangú határozatban köszönte meg.

Farkas Éva Erzsébet polgármester (Fidesz–KDNP) dióhéjban újra összefoglalta, miért terjeszt elő a két héttel ezelőtti eredetivel lényegében megegyező határozati javaslatot. Az ellenzéki képviselők egyik javaslatát, a tanuszoda átalakítását a szakemberek azért vetették el, mert az alapozás és a belmagasság ezt nem teszi lehetővé, és megválaszolták a tervezők a beruházás költségeivel kapcsolatos aggályokat is: azért lesz drága a sportuszoda, mert egyedi tervek alapján, különleges anyagokból épül, és mert az építőiparban jelentősen megemelkedtek a bérek.Bár ennek alapján úgy tűnt, a vitának sok értelme nincs, az végül mégis bő egy órán át tartott. Török Miklós (DK) azt mondta, nem fog a beruházás ellen szavazni, de igennel sem tud, mert bár a tervezett élményzóna szerinte is fenntartható, a sportuszoda esetében ez aggályos – szerinte kisebb is elég lenne. Zeitler Ádám (Jobbik) szerint ugyanezen okból jó lett volna a beruházás két eleméről külön szavazni, de megjegyezte, tudja, hogy ez ügyben nincs értelme módosító indítványt tennie. A Fidesz–KDNP részéről Kovács Sándor ezzel szemben azt mondta, figyelembe kell venni, hogy a makóiak ragaszkodnak a sportuszodához, Hadik György pedig azt: ez soha vissza nem térő lehetőség, hiszen a beruházást és a sportuszoda üzemeltetését is támogatni fogja az állam. Czirbus Gábor alpolgármester ennek fényében nem értette az ellenzők érveit.A határozati javaslatot végül három tartózkodással szavazta meg a testület: Gáspár Sándor (MSZP), Török Miklós és Zeitler Ádám nem nyomta meg az igen gombot. A döntés szerint az eredeti, lapunkban már bemutatott tervek alapján, uszodakomplexummal együtt bővítik a Hagymatikumot; az önkormányzat 8,8 milliárdos támogatást kér a kormánytól a beruházásra, és felhatalmazza a polgármestert, tárgyaljon az állammal a sportuszoda fenntartásának finanszírozásáról.