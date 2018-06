Süsü, a sárkány makói kalandjairól forgattak, szerdáig lehet szavazni a Kálvin-iskola másodikosainak filmjére - videó

– Nagyon jó érzés volt a kedvencemet, Süsüt alakítani. Nagyon szeretem ezt a mesét! – mondta Varga Dorottya, a makói álvin téri református iskola 2. M. osztályába járó diáklány, aki az egyfejű mesehős jelmezébe bújt a filmforgatás idején. A hat perces kisfilm egy pályázatra észült, és azért a kedvesen együgyű sárkány makói kalandjaiból, mert az egész osztály kedveli. A gyerekek feladata a kiírás szerint kedvenc önyvü özös feldolgozását övetően egy néhány perces, rövid mesevideót elkészítése volt, melyben a kreativitás, a színjátszás és az olvasás hármasa találkozik.A történetet, amely szerint Süsü azért kopogtat be az osztályterem ajtaján, mert egy pillangót övetve eltévedt, maguk a gyerekek írtá és ő öltötté át a filmzenét is, amit aztán az iskola énekkarával özösen vettek fel – tudtuk meg az osztályfőnöktől, Bartáné Szabó Mónikától.A kisdiákok persze nem csak a filmet észítetté el: Süsü-bábfigurá és memóriakártyá is kikerültek a kezeik özül, amelyekkel mindmáig játszanak.Mint megtudtuk, a pályázatot az egyik hazai önyvkereskedelmi áruházlánc, illetve az UNICEF írta ki, és a 15 legjobb videót elkészítő csoport 50 gyerekkönyvből, 2 babzsákból, önyvespolcból és szőnyegből összeállított olvasósarkot kap ajándékba. Szavazni a kisfilmre– hogy a makóiak nyertek-e, az pénteken derül ki.