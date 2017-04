Szakértő orvosok és gyógyulni akarás: Vége a rémálomnak, Beni felépült dupla agyműtétjéből

Beni már ugyanúgy kerékpározik, mint bárki más. Fotó: Szabó Imre

– Szerintem – az orvosok szakértelme mellett – azon múlt a dolog, hogy nagyon akartam a gyógyulást – mondta mosolyogva a 18 esztendős Móra Bendegúz Január elején megírtuk , a család számára rémálomként kezdődött az év, hiszen a makói középiskolásnak egyik napról a másikra előbb a bal lába, később a teljes bal oldala lebénult. A makói sürgősségi után Hódmezővásárhelyre, onnan pedig a szegedi klinikára vitték. Itt operálták, mint utóbb kiderült, nagy méretű, kétdiónyi daganatot kellett eltávolítani az agyából két lépésben.

Akkoriban orvosai csak reménykedtek abban, hogy az eltávolított tumor jóindulatú, de még ebben az esetben is úgy számoltak, nagyon hosszú lesz a rehabilitáció. Azóta már tudni lehet, hogy a daganat nem volt rosszindulatú, Bendegúz felépülése pedig szinte csodával határosan gyorsan sikerült. Betegsége idején szinte az egész város drukkolt neki, amiért utólag is hálás. Az együttérzést annak is köszönhette, hogy édesapját a városban szinte mindenki ismeri: Móra Ferenc 2012 októberében, arra járó civilként megfékezte Apátfalván azt az osztrák terepjárósofőrt, aki halálra gázolt egy rendőrt.Bendegúz most, három hónappal a történtek után azt mondta, nem szívesen gondol vissza a vészterhes napokra, nem is akar. A műtét után közvetlenül a bal lábát még nehezen mozgatta – ma már ez sem okoz gondot neki. Néha ugyan még nem tökéletesen működik, ezt azonban rajta kívül senki sem veszi észre. Jól van, jó a közérzete, gyógyszereket sem kell szednie. A betegségre már csak az emlékezteti, hogy még rendszeresen járnia kell gyógyúszásra, illetve gyógytornára. Suliba jár, és készül az érettségire – egyébként jól tanul. – Sosem szabad feladni! – foglalta össze, szerinte mi a tanulsága mindannak, amit át kellett élnie.