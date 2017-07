Szatócsbolt is lesz Makón a Koronában, és vallási turizmusra gyúrnának

Nem került napirendre a rendkívüli ülésen az egyházak éve tiszteletére állítandó harang helyszínének kérdése, viszont több pályázat benyújtásáról döntöttek a képviselők. A legnagyobb összegű ezek közül a vallási turizmus megélénkítését szolgáló Igazgyöngyök útja című, túraútvonalat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra megteremtését célzó pályázat volt, 200 millió forint értékben. Ezt korábban egyszer már benyújtotta a város, de most, miután az egyházközség több templom felújítását egyébként is vállalta, ráadásul önrész vállalása nélkül is beadható, megújítják.



A tervezett beruházások közül a legérdekesebb a Koronában kialakítandó korhű szatócsbolt lesz, ahol a városra jellemző emléktárgyakat lehet majd kapni. Ugyancsak újra benyújtja az önkormányzat a piac felújítását, bővítését célzó pályázatot, az eredeti, tavaly beadott anyagot ugyanis még mindig nem bírálták el. Amint valamelyik nyer, a másikat visszavonják.



Arról is határoztak a képviselők, hogy a közmunkaprogramban termelt zöldségféléket a programban részt vevők, illetve rászorultak között osztják szét, a maradékot pedig az Egyesített Népjóléti Intézmény közkonyhája fogja felhasználni.