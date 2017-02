Százak a Makovecz tervezte könyvtár alapkőletételén - galéria és látványtervek

Nem csupán a könyvek tárháza lesz: kultúra- és értékközvetítő intézmény, hozzáférést biztosít az információhoz és ösztönzést jelent az önműveléshez – ezt ígérte a pénteki alapkő-letételen az új makói könyvtárról Farkas Éva Erzsébet, a város polgármestere. A térség parlamenti képviselője, Lázár János pedig azt mondta, a kormány azért adott 2,6 milliárdot a beruházásra, mert ezzel is tisztelegni akart a Kossuth-díjas Makovecz Imre építész életműve előtt . Az ünnepségre, amit a lebontott régi és az épülő új bibliotéka helyén, a Deák Ferenc utcában tartottak, sok százan voltak kíváncsiak.Az alapkő számára a földben kialakított helyet a 16 környékbeli községtől kapott téglákkal bélelték ki. Az urnába két pergamenlap került. Az egyik a kormány, illetve a képviselő-testület határozatából idéz; ezt a honatya-miniszter és a képviselő-testület tagjai írták alá az ünnepség előtt a Koronában, a másik pedig egy üzenet az utókornak arról, milyennek szeretné látni a városvezetés a jövőbeni Makót. Ezen kívül most használatos papír- és fémpénzeket tettek bele, valamint a József Attila könyvtár alapkő-pályázatára beérkezett több mint 300 rajzból a három legjobbat – érdekesség, hogy egy digitális kártyán a többi rajzot is elhelyezték benne.