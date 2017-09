Szebb lett az ovi Ferencszálláson

Az óvoda megújult, új szociális központot alakíthatnak ki, és a községháza épületét is korszerűsíthetik Ferencszálláson abból az összesen 44 millió forintból, amit a község a közelmúltban három pályázaton nyert – tájékoztatott a falu polgármestere, Jani János. Az óvodában hőszigetelték a falakat, felújították a parkettát, új járólapokat és falicsempéket raktak, a helyiségeket újrafestették, és a vizesblokkot is átépítették. A Szeged–Csanádi Egyházmegyétől tavaly megkapott volt imaházba hamarosan beköltözhet a gyermekjóléti és családvédelmi szolgálat, valamint itt kap majd helyet a helyi nyugdíjasklub is. A harmadik nyertes pályázat révén az önkormányzat épületét szigetelik, korszerűsítik a fűtést, és napkollektorokot szerelnek fel.