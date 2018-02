Szebb, modernebb, tágasabb: megújult a maroslelei könyvtár

Óriási a különbség a régi és az új maroslelei könyvtár között – ez volt az első mondata szinte mindenkinek, miután tegnap belépett az épületbe. A falu különböző pályázati forrásból, no meg saját erőből nagyjából 40 milliót költött rá – tudtuk meg Martonosi György polgármestertől. Az energetikai korszerűsítés során külső hőszigetelést és új fűtési rendszert kapott, napelemeket szereltek rá, rendbe hozták az elektromos hálózatot, a vizesblokkot és a tetőt, még a parkettát is újracsiszolták. Új bútorokat ugyancsak vásároltak.A megújult könyvtárat Kiss-Rigó László megyés püspök áldotta meg, beszédet mondott a Somogyi-könyvtár osztályvezetője, Genczinger Ildikó, valamint a falu első embere és Lázár János honatya-miniszter is. Utóbbi többek között arról beszélt, fontos, hogy a kistelepüléseken élő fiatalok számára is elérhető legyen az egészséges életmód és a versenyképes tudás – ezért építenek vagy újítanak fel a térségben sok helyütt sportlétesítményeket, könyvtárakat, iskolákat.A 8 ezer kötetes könyvtárat vezető Kerekes Krisztina, akit az ünnepség végén Lázár külön is kifaggatott, azt mondta, reméli, hogy a könyvtár nem csak küllemében újulhat meg. Igyekeznek a fiatalokat beszoktatni, nekik számítógépeket vásároltak. Bár az épület méreteiben nem változott, a hely praktikusabb elosztásával ki tudtak alakítani még egy vetítésekre alkalmas kis rendezvénytermet is. Ennek köszönhetően máris alakultak új klubok, szerveződnek programok. A kis könyvtárnak egyébként 300 aktív olvasója van.