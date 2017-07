Széllel ment a kézi hajtány a vaspályán

A vasúti szakzsargon kifejezése egy olyan, vasúti sínen közlekedő szerkezetet jelöl, amely vasúti sínen halad, és kézi erővel kell működtetni – ez, mint megtudtuk, hasonló erőkifejtést igényel, mint amikor az ember kondigépezik. Az anyuka, Szélné Lehoczki Mónika kért is segítséget a rövid utazáshoz.



Azt mondta, azért ültek fel rá, mert nem mindennap lát az ember ilyet. Már az ő gyerekkorában sem lehetett hasonlóval találkozni. A különleges jármű szombaton az Állomás téri napok egyik érdekessége volt. Vasúttörténeti kiállítást, vasútmodell-bemutatót is tartottak, sőt, ki lehetett próbálni a vasúthoz köthető tárgyakat, például a tárcsás telefont és a jegypecsételőt is.



Szlama Benedek állomásfőnök a kézi hajtányról elmondta, ezt a második világháború utáni benzinhiányos időben találták ki kreatív vasutasok, funkciója pedig az volt, hogy ezzel tudott vonatmentes időben két állomás között közlekedni a pályamester a vonalak ellenőrzése, karbantartása céljából.



Amit Makón meg lehetett nézni, az a szegedi Vasúttörténeti Alapítvány tulajdona, és kétszemélyes – a hátsó rekeszében még az állomásnapló is elfér. De volt 4 kerekű, sőt motorral hajtott változat is.