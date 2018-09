Szeméttel hordják tele a sarki házat - Makó szélmalomharcot vív

A makói Vasvári Pál utcában mindig történik valami. Márciusban azért látogattunk a helyszínre, mert az esőzések miatt az ott lakók valósággal beleragadtak a sárba, az utcának ugyanis nincs szilárd burkolata, májusban meg amiatt, hogy valaki időről időre építési törmeléket hordott az úttestre. Most pedig azzal a panasszal kerestek meg minket az ott lakók, hogy a Vasvári és a Berzsenyi utca sarkán lévő lakatlan, egyre lepusztultabb ház, illetve annak udvara illegális szemétlerakóvá vált. A közelben lakó Marsovszki Norbertné azt mondta, úgy tudja, egy-két éve vált lakatlanná az ingatlan. Azóta a tetőt valaki elkezdte bontani, az épületben és mellette pedig az autógumitól a használt tévéig van már minden. – Nyáron a legrosszabb: akkor még bűzlik is a szemét – mondta.A honvédi lakatlan házak, illetve a körülöttük gyűlő szemét a szerdai testületi ülésen is téma volt. Sánta Sándor (Fidesz–KDNP) hozta szóba, mondván, csak az önkormányzat tulajdonában vagy félszáz ilyen van, és legalább ezek egy részét rendbe kellene hozni, különben a magántulajdonú telkek gazdái sem fognak késztetést érezni, hogy megtegyék ugyanezt a maguk portáján. Farkas Éva Erzsébet polgármester erre azt mondta, érti a lakók türelmetlenségét, de emlékeztetett rá, a mostani városvezetésnek 20 év lemaradását kell behoznia. És arra is, hogy tavaly felmérték az üres telkeket, illetve megkezdték az egyeztetéseket a tulajdonosokkal – a hozzájárulásuk nélkül ugyanis a város nem tehet semmit –, sőt már el is vittek nagy mennyiségű szemetet.Kovács Sándor (Fidesz–KDNP) egyébként a probléma egy másik érdekes oldalára is felhívta a figyelmet. Azt mondta, érdemes lenne tisztázni, a városban a térfigyelő kamerák közül melyik működik és melyik nem. A Berzsenyi és a Vasvári utca sarkán lévő romház szempontjából ez azért érdekes, mert itt is van kamera.