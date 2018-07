Szentpéteri Csilla is Makón táborozik - Játékosan szoktatják a gyerekeket talpraesettségre

A tábor a gyerekeket az életrevalóságra neveli. Fotó: Nadobán Zsuzsanna

Szentpéteri Csilla a számháborúba is beszállt. Fotó: Nadobán Zsuzsanna

Életrevalók legyenek – ez a mottója, egyben a célja is annak az egyhetes, gyerekek számára szervezett nyári tábornak, amelyet a makói Bartók-iskola szervezett meg. A szervező, Nadobán Zsuzsanna tanárnő elmondta, összesen 25 gyerek vesz részt rajta, és a feladatuk az, hogy a játékokon, versenyeken keresztül minél talpraesettebbek legyenek. – Volt például olyan, hogy a gyerekeknek adott összegből önállóan kellett bevásárolni, vagy például utánajárni, mit vetítenek a helyi moziban, mit lehet csinálni a Hagymatikumban – mondta a pedagógus. Emellett például a mentők és a tűzoltók munkáját is megismerik a diákok.A táborozó csapatba a napokban a Maros-parton botlottunk bele, és meglepve fedeztük fel, hogy a gyerekekkel együtt számháborúzik Szentpéteri Csilla makói zongoraművész is. Fiával, Fülöp-Szentpéteri Kristóffal, illetve Kincses Bettinával együtt segítik a tanárnő munkáját, akihez a művésznőt régi barátság fűzi. Most azonban nem muzsikálni jött. – Nagyon jó ötletnek tartom ezt a különleges tábort. Fontos, hogy a gyerekek a váratlan helyzetekben is feltalálják magukat, és ebben egy akadályverseny is segíthet – mondta, és hozzátette: a Maros-partra különösen szívesen jött, hiszen nagyon szereti.