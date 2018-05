Szentpéteri Csilla zenéje ihlette az alkotásokat - kiállítás és dvd lesz belőlük

A zsűri három tagja, Bagaméri Ádám, Kőszeghy Csilla és Szentpéteri Csilla örült a pályázat sikerének. Fotó: Szabó Imre

– Számomra is inspiráló, hogy ilyen sok gyerekben indítottak el érzéseket, gondolatokat a műveim – mondta Szentpéteri Csilla makói születésű zongoraművész tegnap, a Láttad-e már a zenét? címmel meghirdetett megyei rajzpályázat zsűrizésekor. A gyerekeknek – volt köztük hátrányos helyzetű, autista, de még egy óvodás is – az volt a feladatuk, hogy rajzolják-fessék le mindazt, ami a művésznő valamelyik zenedarabja kapcsán eszükbe jutott. A pályázat előzménye: a makói Bartók-iskola két pedagógusa, Nadobán Zsuzsanna és Urbancsokné Ruff Mária már évek óta használja az oktatásban Szentpéteri Csilla muzsikáját – a pályázatot most az egész megyének hirdették meg, és több mint félezer alkotás érkezett be.A gyerekek munkáit tegnap zsűrizték. Ebben a munkában Kőszeghy Csilla illusztrátor, Bagaméri Ádám grafikushallgató, Báthoryné Licska Anikó, a hódmezővásárhelyi tankerületi központ igazgatóhelyettese, Borkáné Dudás Mónika, a Makói Általános Iskola intézményvezetője és Gábor Zoltán, a Duocor Ipari Bt. ügyvezető igazgatója vett részt. Utóbbi úgy is, mint fő támogató – az egyes kategóriák győztesei ugyanis fődíjként korszerű rajzasztalokat kapnak a cégtől. Hogy kik nyertek, azt nem árulták el: ez május 26-án derül ki, amikor koncerttel egybekötött kiállításon adják át a díjakat. Azt is megtudtuk, hogy a rajzokból készül majd egy DVD, amit eljuttatnak minden résztvevő iskolának.