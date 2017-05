Szilánkosra tört Máté lába a tornaórán

Objektív felelősség



– Az intézmény az ilyen esetekben objektív felelősséggel tartozik – mondja a családot képviselő szegedi ügyvédnő. A vis maior, azaz az emberi erővel elháríthatatlan okokból, például villámcsapás miatt bekövetkezett károk kivételével lényegében minden kárért felelnie kell, ami a diákot éri. Ha a fenntartónak van felelősségbiztosítása, akkor az helyette átvállalhatja a kártérítés kifizetését.

Máté édesanyja, Tézsla Anett azt szeretné, ha megtérítenék nekik a baleset miatti pluszkiadásokat. Fotó: Szabó Imre

– Egy hatalmas reccsenés volt, aztán sokkot kaptam, a többire nem emlékszem. Csak az óriási fájdalomra – meséli a makói Csanádi Máté , akinek április 10-én a Kálvin Téri Református Általános Iskolában, az egyik tornaóra végén két helyen szilánkosra tört a bal lába. A baleset az iskola zárt udvarán történt, ahová tavaly új eszközöket – részben a játszótérről ismert játékokat, részben erősítő-izomfejlesztő berendezéseket – telepítettek.A 9 esztendős fiút az utóbbi kategóriába tartozó egyik eszköznél érte a baleset: két vasrúd közé dugta a lábát, hogy megállítsa a lengést, de az összezáródó fém alkatrészek szétzúzták a sípcsontját és a lábszárát. Operálni kellett, egyelőre fémcsavarok tartják össze a lábát. Ráállni nem tud, tolószékben közlekedik. Mint mondja, már nincsenek komoly fájdalmai, de nagyon bántja, hogy – legalábbis egyelőre – le kellett mondania kedvenc sportjáról, a fociról. Iskolába sem járhat, az egyébként segítőkész tanárok járnak ki hozzá, a barátaival sem tud találkozni. Amikor a csontok összeforrnak, újra műteni kell majd, ki kell venni a csavarokat, és újra meg kell tanulnia járni.A nevelőapa, Szaveljev Lajos lapunknak azt mondta, nem érti a történteket. Ő olyan helyen dolgozik, ahol hasonló berendezéseket gyártanak, és tudomása szerint ilyeneket 12 éven aluliak egyáltalán nem is használhatnak. A család életét természetesen fenekestül felforgatta a baleset. Máté eleinte még a vécére sem tudott kimenni egyedül. Mivel egy társasház negyedik emeletén laknak, ha valahová menniük kell, a fiút kézben kell levinni, majd ott kerekesszékbe rakni, ami elég megerőltető.

A szülők szerették volna tisztázni, pontosan miként történt a baleset. Levélben kérték, hogy megnézhessék az iskolaudvar biztonsági kamerájának felvételeit. Kérésükre egy hónap múltán kaptak elutasító választ, arra hivatkozva, hogy a felvétel már nincs meg. Az iskola az egyébként semmitmondó levélben segítséget vagy kártérítést nem ajánlott fel a családnak. Szaveljevék abban bíztak, ezt az intézmény külön kérés nélkül is megteszi, de miután erre hiába vártak, most ügyvédet fogadtak, bírósághoz fordulnak.– A konkrét összegen még nem gondolkoztunk, de ahhoz mindenképp ragaszkodni fogunk, hogy a történtek miatti pluszkiadásainkat, például a beszerzett eszközök árát, illetve a kezelések, vizsgálatok miatti utak költségét térítsék meg – magyarázta az édesanya, Tézsla Anett. Megjegyezte: segítőkész volt velük a makói önkormányzattól a munkaadókon át mindenki, éppen ezért dühíti őket az iskola hozzáállása.Az igazgatót, Almási Pált mi is kerestük. Nem nyilatkozott. Információink szerint azt a berendezést, amin Máté balesetet szenvedett, azóta lezárták – igaz, nem szerelték le.