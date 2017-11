Színjátszók új évada Makón

Jelenet az első évad egyik előadásából. Fotó: Szabó Imre

– A Jutalomjáték lesz a következő Rejtő-darab, amit közönség elé viszünk – árulta el Varga Norbert, a Makói Teátrum művészeti vezetője az amatőr társulat új évadbeli terveiről. Erre az a közönségtalálkozó kínált alkalmat, amit tegnap este a József Attila Könyvtárban rendeztek.A 16 fős csapat a januári válogató után idén februártól próbál együtt, és az általános iskolástól a nyugdíjasig minden korosztály képviselteti magát. Eddig négyszer léptek színpadra; háromszor Makón, egyszer pedig Csanádpalotán – mindenütt szívesen fogadta őket a közönség.

A társulat egyik fiatal tagja, a 27 éves Ádók Péter – civilben adminisztrátor – lapunknak azt mondta, jó kihívásnak tartotta egy csoport tagjaként színpadra állni. Annak különösen örült, hogy a rábízott, egyébként kettős szerepet nagy alkotói szabadsággal formálhatta meg. Hozzátette: szeretné egyszer kipróbálni magát gonosz karakterben.Varga Norbert azt mondta, reményei szerint a társulat hosszú távon is együtt marad. Terveikről azt is elmondta, az új bemutató mellett karácsonykor és tavasszal is lesz egy-egy kisebb fellépésük, és azt is: továbbra is várják a jelentkezőket a társulatba – hétfőn és csütörtökön este próbálnak a Hagymaházban.