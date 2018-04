Szivacskézilabda a makói sportcsarnokban

Maja és Fanni barátnők, egy éve szivacskéziznek. Fotó: Szabó Imre

Egyre népszerűbb Makón is az a sportág, amit tréfásan bonszaikézilabdának is hívhatnánk: a szabályok ugyanazok, mint a rendes kézilabdában, de sokkal kisebb a pálya, a kapu, a labda – sőt, tipikusan a játékos is. A szivacskézilabdáról van szó, amit a legkisebb korosztály számára találtak ki azért, hogy a sportágat megkedveltessék. Itt persze nincsenek durva belemenések – már csak azért sem, mert a labda is puha.– Nagyon tetszik ez a sportág, mert játszva tudunk fogyózni, az édességet ugyanis nagyon szeretjük! – mondták tegnap délután az Erdei János Sportcsarnokban a makói Kálvin-iskola elsősei, Lengyel Maja és Lévai Fanni. A tavaszi szivacskézilabda-tornán vettek részt az iskolai csapattal – összesen hat csapat részvételével, szerte a megyéből. Tanárnőjük, Kozák Istvánné azt mondta, Makón már szinte minden iskolában van szivacskézilabda- edzés; az övékben 35 gyerek jár.