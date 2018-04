Szobrot kaphatnak a makói árvíz hősei

Emberfeletti volt a küzdelem a gátnál. Fotó: József Attila Múzeum

Karsai Ildikó eddig asztalfiókban maradt munkája az 1970-es árvíznek állít emléket. Akkor 624 centiméterrel tetőzött a Maros. Mivel még a város legmagasabban fekvő pontját is 2 méteres víz borította volna, ha betör a folyó, 45 évvel ezelőtt 18 ezer embert telepítettek ki a városból és környékéről. Több ezer ember heteken át tartó megfeszített munkájára volt szükség ahhoz, hogy ne következzen be tragédia.Arra, hogy az 50. évfordulón Makónak végre legyen árvízi emlékműve, lehetőséget a testületi ülésen elfogadott szándéknyilatkozat ad. A teljes Fidesz–KDNP-frakció által benyújtott javaslat ugyan nem konkrétan erről az emlékműről szól, ám nyilván ez volna a legegyszerűbb megoldás.Az emlékmű tervét 2001-es elkészülte után lezsűrizték, makett is készült róla. Helyet is találtak neki, méghozzá a Szegedi és a Kölcsey utca sarkán, a töltéshez közel, szinte a város kapujában, egy apró pihenőparkban. Felvetődött az az ötlet is, hogy a szobor háta mögötti házfalon jelöljék be, milyen magasan állt a Maros az akkori tetőzéskor. Maga a mű egyébként egy 3,1 méter magas, 1,3 méter széles, fával zsaluzott vasbetonból lévő négyszögletű keret lenne, amely egy 2,2 tonnás, 2,7 méter magas és fél méter vastagságú üvegtömböt vesz körül; ez utóbbi teteje hullámvonalat idézne. A jelkép nemesen egyszerű: az ember legyőzte a vizet – olvasható a lektorátus támogató szakvéleményében.