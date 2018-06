Születésnapi köszöntés különleges vendégekkel: verssel, dallal és saját készítésű albummal lepték meg osztályfőnöküket

Takács Győző (elöl) egykori tanítványaival Mezőtúron.

Emlék a Makón töltött időkből. A művész-tanár alkotása a Juhász Gyula iskola falán ma is látható. Fotó: Szabó Imre

– Nem találtam a szavakat a meghatottságtól. Ilyen meglepetésben talán még soha életemben nem volt részem – mondta a 80 esztendős, jelenleg Mezőtúron élő művész-tanár, Takács Győző, akit születésnapján meglátogatott az első osztálya. A tanár úr fiatal pedagógusként Makón kezdte a pályáját; egy műalkotása ebből az időből mindmáig látható a Juhász Gyula iskola falán. Első osztályfőnöki megbízatását 53 évvel ezelőtt az egykori Széchenyi-iskolában kapta – az intézmény ma a református egyházé, és Szikszai György nevét viseli. Akkori osztályának tagjai a napokban keresték fel, hogy felköszöntsék. Nagyon közel állt hozzájuk, a mai napig szeretik, tisztelik.A rendkívüli meglepetést az egykori osztályból Rédai Istvánné szervezte meg. Mint mondta, egy éve készültek rá, és a legnehezebb az volt, hogy az ünnepelt előtt titokban tartsák. Ez egészen a látogatás előtti utolsó napig sikerült is – akkor a tanár úr párja kénytelen volt bevallani, hogy különleges vendégeket várnak, ő ugyanis erősködött, hogy a hétvégén utazzanak el pihenni, kikapcsolódni. Takács Győző egyébként joggal érezte úgy, hogy jár neki egy kis szabadság, ugyanis annak ellenére, hogy 80 esztendős, még most is tanít – ezekben a napokban érettségiztet.Az egykori osztály 36 fős volt. Közülük sajnos már nem is él mindenki, 21-en azonban – valamint három hozzátartozó – vállalták a több mint 100 kilométeres buszos utat a Jász-Nagykun-Szolnok megyei városba. Rédainé, azaz Aranka elmondta: a csapat nyolc üveg pezsgőt vitt a köszöntésre, valamint egy maguk készítette különleges albumot, tele a régi időkben készült emlékekkel, fotókkal. Osztályfőnöküket, akit rajz–földrajz szakos pedagógusként ismertek meg, otthonában dallal és saját verses jókívánsággal köszöntötték.– Áldom azt a pillanatot, amikor a jóisten odavezérelt hozzájuk – mondta nekünk telefonon, még mindig a napokkal korábbi eseményektől meghatottan az örökifjú művész-tanár. – Biztosan nem véletlen, hogy ők lettek az első osztályom. Sokfelé tanítottam, sokféle iskolában, de még egy ilyenhez nem volt szerencsém. A szívembe zártam őket, több mint fél évszázadon át tartottuk egymással a kapcsolatot – tette hozzá.