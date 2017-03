Szűrésre buzdít a makói tévé díjnyertes filmje

A 25 perces tematikus magazint készítő stáb tagja volt Kisistók Tímea szerkesztő-riporter, műsorvezető, Borka Péter operatőr-vágó, rendező és Magyar Andor operatőr. Az összeállítás a tévé honlapján a február 17-i Diagnózis című egészségmagazinban tekinthető meg.



A pályázat célja az volt, hogy a média segítségével elérjék, hogy a férfiak 40 éves kor fölött évente szűrővizsgálatokon vegyenek részt. Hazánkban ugyanis évente 4000 friss prosztatarákos esetet diagnosztizálnak, és évente 1400–1600 férj, apa, testvér, jóbarát veszíti életét a betegség miatt – pedig ha időben felfedezik, gyógyítható. A makói kisfilmben megszólalnak szakemberek, gyógyult betegek, és bemutatják azt is, miként zajlanak a vizsgálatok.



Borka Péter elmondta, Célkeresztben a prosztatarák megelőzése címmel egy Facebook-oldalt is indítottak. Itt nemcsak a film részletei láthatók, de aki felkeresi, hasznos tanácsokat is kaphat, sőt válaszokat is a kérdéseire, szakemberektől.