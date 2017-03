Tanyájukba tették a támogatást

Még jó pár téglát meg kell pucolniuk Szabóéknak, hogy elkészüljön a ház tűzfala is. Fotó: Kovács Erika

– Amikor megkaptuk a Lapcom Média Alapítványtól a pénzt, még aznap elhívtam a tanya tulajdonosát, akitől részletre vettük meg a házat – mondta Szabó István. – Átadtam a 200 ezer forintot, de a gazda át sem akarta venni, tudta, hogy milyen nehéz anyagi helyzetben vagyunk. Elmeséltem, hogy a Délmagyarország olvasói segítettek bennünket.– Akkor is győzködött, hogy ne az egészet adjuk oda, maradjon nekünk is. De így tartottam jónak. Ezzel a pénzzel sokat csökkent a tartozásunk. Köszönöm még egyszer az olvasóknak! – tette hozzá István.A makó-rákosi család sorsa nagyon sok olvasónkat meghatotta. Az apa egyedül neveli két gyermekét, a középiskolás Attilát és a kis Bencét, akit otthon Lekvárnak is hívnak, mert annyira szereti az édes csemegét, amit apukája saját kezűleg tesz el. A gyerekek édesanyja két éve karácsonykor ment el, hogy máshol új életet kezdjen.

Fotó: Kovács Erika

István, miután egyedül maradt a gyerekekkel, nem tudta fizetni a tanya havi 20 ezer forintos részletét. Közbejött egy súlyos betegség is, ami miatt a férfi elvesztette az állását. Később kapott közmunkát. Már újra van állása egy hegesztő-, ponyvakészítő és takarítócégnél. Emellett minden munkát elvállal. Fizetségül pedig olyasmit kér, amit otthon hasznosítani tudnak. Az udvar most is tele volt bontott téglákkal.– Elvállaltam egy fal bontását. Cserébe elhozhattam az építőanyagot. Igaz, a sittet is vele adták. De a törmelék jó lett a tanyabejáró kátyúiba. A téglákat pedig a nagyfiammal megpucoljuk. Azzal javítjuk ki a tűzfalat. Az állványt a szomszédtól kaptuk kölcsön.Szabóék udvarán sok farönk is arra vár, hogy a gazda összedarabolja. – Favágásért kaptam, járulékostul, vagyis a tuskóval együtt. Közel 400 mázsa tuskónk van, ami több évre biztosítja majd a meleget. Kiszedjük a földet a gyökerek közül, aztán szárad egy kicsit. Nyáron pedig összevágjuk.

Az édesapa elmesélte, hogy lapunk jóvoltából sokan segítették a családot, így nagyon szép lett a karácsonyuk. Erről a kis lekvárimádó Bence fotókat is mutatott, és elővette az ajándékba kapott szerszámokat is. Olyanok, mint az apukájáé, csak műanyagból.A Szabó család egyik álma, a fürdőszoba is megvalósul idén. Olvasóinktól kaptak szerelvényeket, kádat és mosdókagylót. István úgy tervezi, hogy annyi hitelt vesz fel, amiből kifizetheti a tanya még hátralévő 400 ezer forintos részletét, illetve befejezi a fürdőszobát. Most, hogy újra van állása, tudja majd fizetni a részleteket.– Advent óta sok jó történt velünk. Attila remek bizonyítványt kapott félévkor. Igaz, azzal jött haza, hogy baj van. Mondom, és mi az? Van benne három négyes is... Soha ne legyen nagyobb bajunk. Rettentően büszke vagyok a fiamra. A kicsire is, mert neki is jól sikerült a felvételi elbeszélgetése. Ősszel elsős lesz! Közben elültettünk 30 akácfát és 14 őszibarackfát is. Pár év múlva lesz árnyékuk, a gyümölcsfa pedig annyi barackot terem majd, hogy csak győzzem befőzni lekvárnak!