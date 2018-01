Tavasszal kész lesz az új makói levéltár - így haladnak a munkák!

Fotó: Szabó Imre

Megírtuk, a régi városházáról átköltöző városi levéltár elhelyezésére a kormány 130 milliós támogatást adott, de az önkormányzat is beszáll 6 millió forinttal a költségekbe. Közel 900 négyzetméternyi épület újul meg, ahol korszerű körülményeket tudnak biztosítani a közgyűjtemény tárolásához és a kutatómunkához is – 16 község iratairól van szó, eddig két kilométernyi gyűlt össze.

Amikor ott jártunk, az egyik csapat a padló szigetelésén dolgozott. Fotó: Szabó Imre

A beruházás műszaki ellenőre, Szőllösy Béla elmondta, jelenleg a főépületben aljzatot szigetelik, a fűtési rendszert alakítják ki. A tetőt megerősítették, az új ajtókat, ablakokat most gyártják. Itt lesznek az irodák, a kutatószoba és egy kiállítóterem. A két melléképület közül a réginél a bontásokat elvégezték, az újnak az acélváza áll – ezekben raktárak lesznek. Méhes Tibor, a kivitelező, a makói M Color Kft. ügyvezetője azt is elmondta, hogy naponta a munka igényeihez igazodva 10-15 emberük dolgozik a területen, és a náluk dolgozó alvállalkozók is helybeliek.