Tavaszváró a Hagymaházban

– Máskor is szoktam tojást festeni, de nem ilyen technikával: egyszerűen befestjük egyszínűre tojásfestékkel, aztán díszítjük – mondta Simon Lorina vasárnap délelőtt a Hagymaházban, ahol a Marosvidék kulturális folyóirat és baráti köre tartott helyi, illetve környékbeli kézművesek részvételével húsvétvárót.Az ügyes kezű kislány Pintérné Sárfi Anikó kézműves irányításával egy hagyományos tojásdíszítési módot próbált ki: írókával melegített méhviaszt vitt fel a kifújt vagy főtt tojás héjára. Ezt aztán be lehet festeni, majd a viaszt eltávolítva előtűnik a minta. A míves tojásoknak aranyozott változata is készült, ami igazán különleges.A vasárnapi rendezvényen bő tucatnyi kézműves avatta be tudományába a kicsiket és nagyokat a Hagymaház előcsarnokában – az aula zsúfolásig megtelt, mindenki jól érezte magát. Szilágyi Sándorné, a rendezvény fő szervezője, egyben a Marosvidék szíve-lelke azt mondta, már negyedik éve tartanak hasonló rendezvényt.Amikor először tartottak hasonlót, csak néhányan jöttek el, most meg már alig fértek az aulában. A társaságnak egyébként 106 tagja van, ők a város egyik legnagyobb civil szervezete. Minden hónapban tartanak valamilyen hagyományőrző-kulturális rendezvényt – áprilisban például a költészet napját fogják köszönteni a folyóirat új számával, ráadásként irodalmi esttel.