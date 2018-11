Távozásra szólította fel Czirbus Kisst - a Fidesz szerint összeférhetetlenség áll fenn, a Jobbik vizsgálja a kérdést

Ezt az összeférhetetlenséget 3 éve nem szüntette meg, és emiatt a megyei közgyűlés illetékes bizottsága már kezdeményezte ellene a méltatlansági eljárást, amelynek végén meg is foszthatják mandátumától.

– Mondjon le megyei közgyűlési mandátumáról a Jobbik képviselője, Kiss Attila – szólította fel a volt makói parlamentiképviselő-jelöltet Czirbus Gábor, a Fidesz helyi elnöke. Elmondta, Kiss úgy tölti be képviselői tisztségét a megyében, hogy közben a hivatalos nyilvántartás szerint elnöke a– a két tisztség pedig összeférhetetlen.Czirbus szerint magyarázkodásnak nincs helye: ha Kiss tudott az összeférhetetlenségről, azért kell távoznia, ha nem, akkor egyébként is alkalmatlan képviselőnek. A Fidesz sajtótájékoztatóján elhangzott: ez felháborító, és Makó közéletében 30 éve nem volt ekkora botrány. A helyi elnök azt is felvetette, le kellene mondania a makói testületben képviselői tisztséget betöltő Zeitler Ádámnak is, mert Kiss volt kampányfőnökeként, illetve a Jobbik jelenlegi választókerületi elnökeként az összeférhetetlenségről neki is tudnia kellett, így ő is méltatlan a bizalomra.Kiss Attila érdeklődésünkre annyit mondott, szerinte az az igazán érdekes kérdés, hogy hogyan került nyilvánosságra a közgyűlés jogi és ügyrendi bizottságának zárt ülési anyaga. Zeitler Ádám a Jobbik regionális igazgatójaként pedig azt mondta, jogászaik vizsgálják a kérdést – álláspontjuk szerint ugyanis a vonatkozó szabályozás nem egyértelmű. Azt, hogy mit lépnek majd, attól függ, szakértőik mit állapítanak meg. Arra, hogy személy szerint őt is lemondásra szólította fel önkormányzati képviselői mandátumáról Czirbus, azt mondta, nevetséges.– Ez már a sokadik ilyen felszólítás, felírom a többi közé – mondta.