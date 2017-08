Télre tető alá hozzák a makói könyvtárat

Gilicze Ferenc, a kivitelező cég műszaki vezetője vezette körbe Farkas Éva Erzsébet polgármestert és Toldi János önkormányzati képviselőt az építkezésen. Fotó: Szabó Imre

– A kormánytól 3,4 milliárd forintot kaptunk a Makovecz-örökség ápolására, új könyvtár építésére. Utóbbi 2,6 milliárd forintos beruházás – mondta Farkas Éva Erzsébet polgármester az építkezés pénteki bejárásán.A régi makói könyvtárat év elején bontották el. Az építkezés májusban kezdődött. A tervek szerint körülbelül 17 hónap múlva készül el az új épület.– Makón 12 olyan épület van, amely Makovecz Imre nevéhez fűződik. Ez turisztikai szempontból is fontos nekünk. Az új könyvtár környezete is megszépül, ami érinti a Pulitzer sétányt és a Csanád vezér teret is – folytatta Farkas Éva Erzsébet.

Toldi János önkormányzati képviselő kiemelte, a tudásközpont nemcsak a városlakók, hanem az egész térség érdekeit szolgálja majd. A beruházás jelenlegi állásáról Gilicze Ferenc, a kivitelező cég műszaki vezetője adott tájékoztatást.– Először a talajvízzel kellett megküzdenünk, ami kissé hátráltatta az alapozást. A jövő héten még egy toronydaru érkezik, és hozzálátunk a szerkezetépítéshez. A tél beállta előtt szeretnénk a tetőt is felrakni.