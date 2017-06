Temetőtúra hírességekkel és toronymászással

Szűknek bizonyult az az egy óra, amit önmagának szabott Gilicze János makói nyugalmazott levéltáros arra, hogy beszéljen a Szirbik Miklós Egyesület kerékpáros túráján részt vevőknek a makói római katolikus temetőben nyugvó hírességekről.A civil társaság – amely már a helyi zsidó temetőkbe is szervezett hasonló felfedező utat – szombaton jó kéttucatnyi érdeklődőt mozgatott meg. A belvárosból indult kerékpárút végén, a kriptáknál és a nyughelyeknél olyan, mai utcanevekről és szobrokról ismert családok nevei hangzottak el, mint például a Tarnay vagy a Návay – de jártak a résztvevők Vertán Endre nyughelyénél is, akinek nevét egy egész városrész őrzi.

A túra végeztével fel lehetett menni a Szent István téri római katolikus templom tornyába is. A csigalépcsőn felmenni nem volt egyszerű feladat – a harangok 47 méter magasan vannak. A templomnak egyébként öt harangja van. Ezek közül a Szent Imréről elnevezett a legnagyobb: 1110 kilogramm súlyú, alsó átmérője pedig 126 centi.Eberhard Henrik mester öntötte 1815-ben – tudtuk meg Pálfai Zoltán plébánostól. Ez a harang 202 esztendős, és nemcsak azért különleges, mert a városban egyedüliként ebből nem öntöttek ágyút az első világháborúban, de azért is, mert a Kossuth rádióban néhány éve ennek hangja szólt déli harangszóként, és csengőhangként is letölthető a plébánia honlapjáról. Odafent az is kiderült: a kilátás pazar, jó időben Szegedig is ellátni onnét.