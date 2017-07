Tényleg nem akarja az Emmi Rója Istvánt - Érvényteleníthették a makói gimnázium igazgatói pályázatát

Érvénytelenítette az Emberi Erőforrások Minisztériuma a makói József Attila Gimnázium igazgatói posztjára kiírt pályázatot. Az intézmény vezetésével az egyik igazgatóhelyettest fogja megbízni az Emmi – tudtuk meg hétfőn délután 5 órakor Rója Istvántól, az eddigi igazgatótól. Ő ezt onnan tudja, hogy a Makóhíradó.hu című internetes portál munkatársa hívta őt ezzel az értesüléssel, érdeklődve, az iskola szervezeti és működési szabályzata hogyan rendelkezik erre az esetre. Áprilisban derült ki , hogy bár Rója István ismét pályázott a posztra, a helyi önkormányzat vezetése és a képviselő-testület többsége nem támogatja újbóli megválasztását. Az iskola közössége őt támogatta , és más jelentkező nem volt, de a törvény szerint pályázatáról a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ ajánlása alapján július 10-én kellett határoznia az Emberi Erőforrások Minisztériumának.A városi képviselő-testület nem szavazata félreérthetetlenül jelezte, a kormányoldal nem Rójával képzeli el a folytatást. A gimnázium igazgatójával együtt sokan azt feltételezik, azért sem akarják őt, mert az oktatás reformjával kapcsolatban ő is, az általa irányított tantestület is nyíltan véleményt nyilvánított. Ezt a vezető korábban, a szocialista kormányok idején is megtette.Rója egyértelműen élvezte a diákok, a tanárok és a szülők szimpátiáját, a ballagási ünnepségen hosszú ideig nem tudta elkezdeni ünnepi beszédét a taps miatt. Június 9-én mintegy ötszázan tüntettek mellette . A makói önkormányzat akkor közleményt adott ki, amelyben az állt, az iskolák minősége nem politikai ügy, és a város visszautasítja azokat a vádat, amelyek pártpolitikai összefüggéseket sejtetnek a testület döntésének hátterében. Az önkormányzat hangsúlyozta, a gimnázium „oktatási színvonala évek óta romlik", ezért nem támogatták Rója munkáját.Az igazgató ciklusa július végéig tart. Helyettesei: Martinuszné Korom Gabriella és Huszár Szabolcs.