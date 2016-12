Tényleg visszakéri az egyháztól a 6 millióját a makói nyugdíjas

A templom felújítása nem a hívek adományától, hanem a pályázat sikerétől függ. Fotó: Bakos András

– A plébános úr arra kért, nyilatkozzam, hogyan, milyen formában szeretném visszakapni a pénzemet. Válaszolni fogok neki levélben – mondta lapunknak szerdán a makói nyugdíjas adminisztrátor, aki korábban 6 millió forintot fizetett be három részletben, sárga csekkeken a makói újvárosi katolikus templom felújítására. A testvérétől örökölt pénzt azért szánta erre a célra, hogy amit bátyja elmulasztott az egyházzal szemben, azt helyette teljesítse. Névvel nem akart szerepelni az újságban, de azt megmondta, 1961 óta tagja az újvárosi katolikus közösségnek.Nagyon szeretné, ha az évszázados, szép épület megújulna, vagy legalább belülről kifestenék. A befizetett pénzt azért igényli mégis vissza, mert az új plébános nem tudta megmondani neki, mikor kezdődik el a felújítás, és olyan információkat hallott, amelyek alapján azt képzelhette, nem lesz a renoválásból semmi. Levelet is írt ez ügyben a püspöki hivatalnak (2016. december 15.: Visszakéri a templomra adott 6 milliót a makói nyugdíjas).

Cikkünkből aztán megnyugtató módon kiderült számára, hogy az egyház vigyázott a pénzre, megvan a többi adomány is, és Pálfai Zoltán plébános meg fogja őt keresni, hogy tájékoztassa.Ez most megtörtént. A lelkipásztor megerősítette az asszonynak, ami a lapunkban megjelent: szakemberek mérték fel a templomot, és az derült ki, hogy a teljes felújítás 87 millióba kerülne, többe, mint amennyi adomány összegyűlt. Pályázati forrást kell tehát keresnie az egyháznak, és 2020-nál hamarabb várhatóan nem valósul meg a felújítás.– Azt, amit a plébános úr is mondott, hogy egy kisebb renoválás több kárt okozna, mint hasznot, nem tudom elfogadni – mondta most lapunknak az adományozó. – A pénzt továbbra is erre a célra szánom. Ezért eldöntöttem: ahogy felállványozzák a templomot, ismét odaadom.