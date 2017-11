Terike nem tölthetett a gázkártyájára: tudják meg Önök is, hogy lehet tartozás az előrefizetős gázórán

A kis papíron ott állt feketén-fehéren, hogy Terikének tartozása van. Később derült ki, hogy 2 forint, és nem is az ő hibájából. Fotó: Karnok Csaba

– A Főgáz nem engedte, hogy 9000 forintért töltsek gázt az előrefizetős órámra egy állítólagos tartozás miatt, amiről semmit nem tudtam. Megalázva éreztem magam – mondta Boros Mihályné Terike. Az ambrózfalvi asszony 6-7 éve váltott előrefizetős gázórára.Mivel a havi közmunkásfizetése 54 ezer forint, nem szeretett volna tartozást felhalmozni.– Addig nyújtózkodom, amíg a takaróm ér. Amikor november elején megkaptam a fizetésem, elmentem Tótkomlósra, hogy az ottani nagyboltban feltöltsek 9000 forintot a gázos kártyámra. Nálunk, Ambrózfalván erre nincs lehetőség. Legnagyobb meglepetésemre a tranzakciót elutasította a gázszolgáltató. A pénztáros megismételte a kérést, de újra ez történt. A hiba okaként pedig azt olvastam a kis papíron, hogy „feltöltés a hátralék kiegyenlítése után lehetséges". De hogy a csudába lett hátralékom, amikor az előrefizetős gázóra lényege pont az, hogy ne keletkezzen hátralék? Majd felrobbantam a dühtől, és rettenetesen szégyelltem is magam, mert ennek az egésznek tanúja volt egy csomó ember, akik a pénztárnál sorban álltak – emlékezett vissza az asszony. Ahogy hazaért, felhívta a Főgázt, hogy magyarázatot kapjon a hátralékra.

Fotó: Karnok Csaba

– Az ügyfélszolgálatos hölgy közölte, hogy csekély összegű tartozásom van. Kérdeztem, hogy ugyan mennyi? Hát két forint, de nem tudta megmondani, hogy miből jött össze. Azt mondta, hogy menjek be a makói ügyfélszolgálatra, és ott bankkártyával egyenlítsem ki. Akkor megszűnik a blokkolás, újra tölthetek a kártyámra. Egy makói buszjegy oda-vissza 1120 forint. Ez nagyon sok pénz az én fizetésemből, úgy, hogy a sikertelen tótkomlósi utam is 500 forint volt. Ráadásul nincs bankkártyám, kézbe kapom a fizetésem, hogy a kártyadíjjal is spóroljak. Ekkor azt mondta a hölgy, hogy csekket küldenek a két forintról. Ha befizetem a pénzt, egy hét, mire lekönyvelik. Körülbelül két hét múlva már tölthetek a gázkártyámra. Azt kértem, oldják fel a blokkolást. A 9000 forintos befizetésemből pedig nyugodtan levonhatják a két forintjukat, de ezt nem engedték meg. Még az a szerencse, hogy van 77 köbméter gázom az előző feltöltésből. Különben nem tudnék főzni, tusolni, és megfagynék a házban – magyarázta az asszony.Lapunk szerette volna megtudni, hogyan lehet bármilyen összegű, akár kétforintos tartozást felhalmozni egy előrefizetős rendszerben. Kedden levelet írtunk a Főgáz Zrt. sajtóosztályának. Néhány órával később pedig telefonhívást kaptunk Boros Mihálynétól. Percekkel azelőtt hívták a Főgáztól, és elnézést kértek tőle.

– Azt mondták, a kétforintos hátralék úgy keletkezett, hogy még az előző szolgáltatónál befizettem egy 5000 forint feletti összeget csekken, ami hét forintra végződött. A postán, a kerekítés szabályai szerint, öt forintra végződő összeget fizettettek velem. Miután a Főgáz Zrt. átvett bennünket, fogyasztókat, az a két forint tartozásként került a rendszerbe. Most azonban törölték a tartozást. Azt is mondták, a kétforintos csekket vegyem semmisnek, nem kell befizetnem. A blokkolást pedig azonnali hatállyal feloldották a kártyámon. Csak azt nem értem, hogy ez a kétforintos „rendszerhiba" miért nem derült ki hamarabb. Mondjuk augusztus végén, az előző feltöltésemkor. Amikor szeptember elején kiküldték a számlarészletezőt, azon az szerepelt, hogy a nyilvántartott számlaegyenlegem 0 forint…A Főgáz lapunk kérdésére megerősítette a történteket. Hozzátették: a rendszer az elutasítás során nem vizsgálja a tartozás összegét. Az ügy mielőbbi és megnyugtató rendezése érdekében ügyfelük folyószámlájáról a tartozást egyedileg kivezették, így a feltöltésnek akadálya már nincs.