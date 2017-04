Testileg és lelkileg is bántalmazta saját és nevelt gyerekeit egy maroslelei férfi

A vádirat szerint a vádlott élettársi kapcsolatban élt Maroslelén, melyből két kiskorú gyermeke született, de közös háztartásukban nevelték élettársa korábbi kapcsolatából született kiskorú gyermekét is. A férfi a 2009. és 2013. évek közötti időszakban élettársa előző kapcsolatából származó kiskorú gyermekét folyamatosan lekezelő, agresszív, sértő és verbálisan megalázó módon nevelte, vele szemben állandó, durva jelzőket használva. Ezen túlmenően, amikor a vádlott evett, akkor a kiskorú nem ülhetett az asztalhoz, valamint rendszeresen fizikai erőfölényét demonstrálva ütést imitáló mozdulatokat is tett felé. Előfordult, hogy tettleg is bántalmazta a kiskorút haját rángatva, amely miatt egyébként korábban jogerősen el is ítélték. A vádlott viselkedése miatt folyamatos szorongásban, félelemben élő kiskorú 2013 szeptemberében költözött el nagyszüleihez, miután a vádlott a közös ingatlan udvarán egy lapáttal kergette őt és a nagyszülők a kiskorú pszichés állapotát észlelve magukhoz vették őt. A vádirat szerint a vádlott magatartása súlyos mértékben veszélyeztette a kiskorú testi, lelki és erkölcsi fejlődését.



A vádlott 2015 szeptemberében elköltözött élettársától és közös gyermekeitől, majd 2016 júliusában, miután kapcsolattartásról visszavitte kiskorú gyermekeit, egy vélt sérelem miatt a vádlott indulatos lett és a korábbi lakóhelyükön félelemkeltés céljából egy vasvillát maga elé tartva fenyegető mozdulatokat tett volt élettársa irányába. Ezt követően a vádlott a vasvillát eldobta, a lakóépületbe bement, ott székeket dobált, ütötte a falat, valamint megfenyegette élettársát és kiskorú gyermekeit, hogy „mindenki meg fog dögleni, mindenkit ki fog nyírni". Ezután a kiskorú gyermekeket bezárta az előszobába azzal a kijelentéssel, hogy „ne lássák, ahogy kinyír mindenkit", majd volt élettársát egy paprika sprayval lefújta. A vádlott cselekményével azt követően hagyott fel, hogy egy fagerendát a volt élettársa lábához dobott, amellyel neki 8 napon belül gyógyuló sérüléseket okozott.





Az ügyészség a vádlottat 3 rendbeli kiskorú veszélyeztetésével, könnyű testi sértés vétségével, valamint zaklatás bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségének kérdésében a Makói Járásbíróság fog dönteni.