Testvérét verte agyon a kiszombori férfi

A férfit emberölés bűntettével vádolják. A vádirat szerint a testvérpár közös házban lakott a Csongrád megyei községben, a rezsit a vádlott fizette, mert italozó fivére elvesztette a munkáját. Emiatt gyakoriak voltak köztük az olykor tettlegességig fajuló viták. A több éve tartó italozás miatt a sértett legyengült, közlekedni is nehezen tudott.



A vádlott 2016. július 13-án este a munkából hazatérve látta, hogy a testvére nincs otthon és a megbeszélt teendőket sem végezte el. Nem sokkal ezután hazaérkezett a sértett is, aki ekkor már ittassága miatt magatehetetlen volt. A vádlott megpróbálta őt lábra állítani, de nem járt sikerrel, ezen feldühödött, ütlegelni kezdte, majd a földre kerülő férfi mellkasába térdelt, és a nyakát is megragadta.



A bántalmazást követően a vádlott a fivérét a földön fekve magára hagyta. Kis idő elteltével azonban bekísérte a házba, ágyba fektette, de a folyamatosan romló állapotú férfihoz nem hívott orvost, és érdemi segítséget sem nyújtott neki. A sértett alig egy óra elteltével életét vesztette, halálát kétoldali sorozat-bordatörés következtében fellépő légzési elégtelenség és az ebből kialakuló keringésingadozás okozta - közölte a csoportvezető ügyész.