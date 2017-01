Tizenkilenc hónapja folyik a vízműügy Makón

2017. április 23-ig tovább vizsgálhatja a megyei főügyészség döntése szerint a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, történt-e különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés a Makó-térségi Víziközmű Kft.-nél – válaszolta kérdésünkre Szanka Ferenc csoportvezető ügyész, szóvivő.Nem először kérdeztük meg tőle, befejeződött-e már ez a nyomozás. Erre alapesetben két hónapot szán a törvény, de ha egy ügy bonyolult, vagy valamilyen elháríthatatlan akadály jön közbe, az ügyészség – utóbb a főügyész – többször is meghosszabbíthatja a határidőt. Ha konkrét személlyel szemben vizsgálódnak, az első kihallgatásától számított második évig be kell fejezni a nyomozást.A makói vizsgálat azonban ismeretlen tettes ellen folyik. A főügyészség most hatodik alkalommal hosszabbította meg a vizsgálódásra szabott határidőt. Ha a rendőrök végül úgy találják, bűncselekmény történt, vádemelési javaslattal élnek, az ügyészség eldönti, vádat emel-e. Ha igen, a bíróság elé kerül az ügy, végül jogerős ítélet születik, valamikor.A makói vizsgálatról – nem hivatalos forrásból – annyit tudunk, hogy a rendőrök az elején elvitték a kft. összes iratát, átnézték, majd visszavitték.A feljelentés 2015. május 22-én készült el. A makói képviselő-testület álláspontja szerint a város és a községek közös kft.-jénél 2011 és 2013 között túl sok jutalmat, prémiumot fizettek, és több munkát is kiszerveztek vállalkozásoknak, amelyek a cég dolgozóié voltak. A vállalat régi vezetése azonban állítja, nem fizettek jutalmat indokolatlanul, se törvénytelenül, a kiszervezésekkel pedig gazdaságos döntést hoztak.A hatodik határidő-hosszabbítás kapcsán megkérdeztük a makói önkormányzatot, mire számítanak az eljárással kapcsolatban. Mihelyt megérkezik a válasz, közöljük.A kft. ügyeit nyomon követő makohirado.hu internetes portál megszavaztatta olvasóit, akiknek keddig több mint a fele arra a válaszra kattintott, miszerint „csak felfújt ügy ez". Azt, hogy ez bonyolult eset, sok iratot kell áttanulmányozni, közel ugyanannyian gondolják, mint azt, hogy „a nyomozóknak sem világos, történt-e bűncselekmény".