Több mint 700 háztartást érint: 119 millió forintot osztanak szét Makón

– A szennyvízcsatornázási társulat teljes megmaradt vagyonát megkapják azok, akiknek az anyagi hozzájárulásával teljessé vált az utóbbi években a város szennyvízhálózata – jelentette be Farkas Éva Erzsébet makói polgármester. A társulatot tíz évvel ezelőtt alapították, Makón kívül Apátfalva, Maroslele, Földeák és Kiszombor vett részt benne. A hálózat rekonstrukciója 2015-re befejeződött, így a szerveződés betöltötte feladatát, ezért kezdték meg a végelszámolást. Arról a küldöttközgyűlés még tavaly döntött, hogy a megmaradt pénzt osszák szét azok között, akik ebben az időszakban érdekeltségi hozzájárulást fizettek.



A pénz visszajuttatásáról a makói önkormányzat gondoskodik, a makói ügyfelek a városháza pénztárában, jövő keddtől augusztus 8-áig jelentkezhetnek. Egy-egy háztartásnak 15 ezer forint jár vissza. A kifizetés feltételeiről Vargáné Nagy Éva pénzügyi irodavezető elmondta: az érintetteknek kétség esetén telefonon tájékoztatást adnak, valóban a jogosultak közé tartoznak-e. Ha igen, ki kell tölteniük a város honlapján, illetve az ingyenes hírlevélben közzétett adatlapot, és ezt, illetve személyes igazoló okmányaikat kell hozniuk. Azért nem a város postázza a pénzt a városházán lévő lista alapján, mert egyrészt sok ingatlan esetében változott a tulajdoni helyzet, másrészt a kiküldés is pénzbe kerül.



A pénz átvétele a hivatal ügyintézési idejében – kedd, szerda, csütörtök 9 és 15 óra között – lehetséges. Naponta 200 sorszámot osztanak ki az érkezők között. Persze lehet kérni utalást is. A nem makói érintettek az egykori társulati székházban, a Tinódi utca 8/A szám alatt kedden és csütörtökön 8 és 16 óra között juthatnak a nekik járó – a makóitól eltérő nagyságú – összeghez.