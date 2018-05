Törmelékkel hordják tele Makón a Vasvári utcát: a kereszteződésben térfigyelő kamera működik - kiderülhet, ki a tettes

Nagy Noémi aggódik a veszélyes törmelékkupacok miatt. Fotó: Szabó Imre

A makói Vasvári Pál utcában mindig történik valami. Két hónapja azért látogattunk a helyszínre, mert az esőzések miatt az ott lakók valósággal beleragadtak a sárba, az utcának ugyanis nincs szilárd burkolata. Most nem ez a probléma, hanem hogy valaki időről időre építési törmeléket hord az úttestre. A legutóbbi szállítmány hétfőn este érkezett.Gondolhatnánk ezt jó szándékú akciónak is – csakhogy az illető, aki a környék lakói szerint utánfutós kocsival érkezett az éj leple alatt a Berzsenyi és a Vasvári utca sarkára, bontásból származó hulladékot terített szét. Vannak közte nagy méretű üvegcserepek, betontömbök, téglák is. – Szerintem ez balesetveszélyes, ráadásul az erre járó kocsikat is tönkreteszi – mondta lapunknak az egyik ottani lakó, Nagy Noémi. Összeszámoltuk: összesen öt ilyen szétterített kupac van. Az utca egyébként Honvéd városrészben van, ahol nem ez az egyetlen szilárd burkolat nélküli úttest.A körzet önkormányzati képviselője, Hadik György (Fidesz–KDNP) azt mondta, ez tényleg komoly probléma. Azért is, mert – mint korábban megírtuk – az önkormányzat arra készül, hogy az utca még burkolat nélküli, 102 méter hosszú szakaszát saját pénzből, még idén útalappal látják el. Ehhez viszont a törmeléket előbb el kell majd szállítani, ami pluszmunkát, azaz pluszkiadást jelent. Azt a városatya egyelőre nem tudta megmondani, pontosan mikor kezdődik az építkezés. Hozzátette: annak érdekében, hogy előkerüljön a szemetelő, lépéseket fog tenni.Az utcabeliek azt mondták, maguk is szólni fognak a rendőrségen. És elképzelhető, hogy az építési törmelék gazdája tényleg előkerül – a Berzsenyi és a Vasvári utca sarkán ugyanis térfigyelő kamera működik.