Továbbra is sok a galamb Makón: a lakóközösségek maguk igyekeznek felvenni a harcot a madarakkal

A belvárosi galambokat nem zavarja az ember közelsége. Fotó: Szabó Imre

Érintett lakóktól származó információink szerint elmaradt a makói belvárost ellepő galambállomány megritkítása Makón. Mint megírtuk, a dolog szükségességét még novemberben vetette fel egy lakossági fórumon a helybeli Horváth Zoltán, aki elmondta, a szárnyasok csapatostól telepszenek meg az épületeken, piszkot hagynak maguk után. Decemberben számoltunk be arról, hogy az város az ügyben egyeztetett az épületek gazdáival, s azt is: vállalkozót is találtak, aki a jogszabályoknak megfelelő befogást és elszállítást a megállapodás megkötését követően ígérte megkezdeni. Hogy ebből mostanáig miért nem lett semmi, nem tudni. Az önkormányzatnak még a múlt hét közepén elküldtük kérdésünket, de választ többszöri érdeklődés után sem kaptunk.Tegnap ismét sétát tettünk a makói főtéren, hogy lássuk, hol sok a galamb, illetve merrefelé láthatók leginkább az általuk okozott szennyeződések. Tavaly óta nem sokat változott a helyzet: a legtöbb madarat ezúttal is a Bérpalotán, illetve annak környékén figyelhettük meg. Békésen üldögéltek a tetőn, az ablakpárkányokon, az erkélyek korlátján – azon is, amelyikre riasztóként egy műbaglyot szereltek fel. A Korona tetőjén most kevesebbet láttunk, a régi városházánál viszont megint jó néhányat és a járdán is csaknem beleléptünk az ürülékükbe. Ez utóbbiból a legtöbbet most is a sportcsarnok kerékpártárolójánál láttuk.A makóiak, ahogy tudnak, küzdenek a galambok ellen. Budai János közös képviselő elmondta, a Lordok házán tetőt takarítottak, hálót feszítettek ki, a Bérpalotánál pedig megtisztították az ürüléktől a vízelvezetőt, a padlást pedig lezárták a madarak elől. Mindez komoly összegbe került a lakóközösségnek.