Traktorra ültek, műtehenet fejtek Makón - galéria

– Örülök, hogy végre felülhettem egy igazi kistraktorra, az otthoni csak legóból van – mondta a 12 éves Vígh András. A makói Galamb-szakgimnázium kiskertész napján szólítottuk meg, miközben a volánt fogta, és az iránt érdeklődött, hogy lehet elindítani a különleges járművet.A mezőgazdasági szakképző iskola városszéli, 4 és fél hektáros mintagazdaságába azért invitáltak szombat délelőtt kicsiket és nagyokat, hogy megismerhessék, mi mindent oktat elméletben és gyakorlatban az iskola. Sokan jöttek. Volt, aki iskolai csoporttal, mások családostul. Andrást a kíváncsiság hozta ki. Mint mondta, otthon csak dísztyúkjaik vannak, és inkább az üzlet érdekli, mint a gazdálkodás. Bár azt hozzátette, tudja, hogy a kettőben sok közös van.A tankertbe érkezők a szakoktatók értő kalauzolása mellett megnézhették a fóliaházat, az itt tartott jószágokat, kipróbálhatták a munkagépeket, a gazdálkodók munkáját segítő drónokat, sőt egy műtehénnel a fejést is. Lehetett készíteni mustot és lekvárt, ráadásként pedig kóstoló is akadt az itteni terményekből.Az iskola igazgatója, Horváth Zoltán lapunknak azt mondta, nem titkolt céljuk a rendezvénnyel, hogy a fiatalok érdeklődését felkeltsék az agrárszakmák iránt. – Van gyümölcsösünk, szőlészetünk, szántóföldünk, legelőnk, üvegházunk, gépészműhelyünk, istállónk és magtárunk is. Alkalmanként naponta 30-40 diák is tanul itt. Nemcsak a gazdálkodás fortélyait sajátítják el, de azt is, hogyan kell feldolgozni és piacra juttatni mindezt – tette hozzá.