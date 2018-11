Trianon-emlékmű lehet Vásárhelyen

Céljuk, hogy a trianoni békediktátum 100. évfordulójára, 2020. június 4-ére, a nemzeti összetartozás napjára monumentális emlékművet állítsanak és avassanak Vásárhelyen. Lehetséges helyszínként megemlítette a Kossuth teret, szóba került a Szent István tér is, mert most ott áll az Országzászló.



Képviselőtársa, Kovács László kijelentette: a magukra valamit adó népek, nemzetek nem csak a sikereiket ünneplik, megemlékeznek kudarcaikról, nem feledik gyászukat, hősi halottaikat. – Magyarországot Trianonban vérpadra küldték és hentesbárddal feldarabolták, elveszítette területe kétharmadát és lakossága felét – jelentette ki. Hozzátette: országunk egyedülálló módon – ha a határon túli, elszakított részeket is nézzük – önmagával határos.



Kószó Péter személyes, családi húrokat pendítve megemlítette: édesapja Nagybecskereken, a mai Zrenjaninban született, ezért érzelmileg és erkölcsileg is fontosnak tartja a Trianon-emlékművet. Az még bizonytalan, milyen forrásból valósulhat meg és hol áll majd. Ezekről a kérdésekről a bizottság és szakemberek döntenek.