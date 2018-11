Tünde nénit köszöntötték - a József Attila-díjas makói író, művésztanár 80 éves

Fotó: Szabó Imre

A legtöbb makóinak Jámborné Balog Tündéről (képünkön) mindmáig batiktechnikával festett képei, illetve a határon túli magyar alkotókat is vendégül látó művésztelep jut eszébe. Ez utóbbinak 15 éven át volt egyik vezetője.A ma már nyugdíjas rajzpedagógus a festéssel felhagyott, a művésztelep irányítását is évekkel ezelőtt átadta másnak, az alkotókedvnek azonban továbbra sincs híján: ír. Kötetei kisebb írások, novellák tematikus füzérei, amelyekben a hétköznapokban megnyilvánuló történelem köszön vissza.Már gimnazista korában is írt, verseket is, később azonban teljesen a festészet felé fordult – aztán a művésztelep vezetése közben döbbent rá, hogy sok olyan élmény érett meg benne, amelyet nem tud vászonra vinni. Innentől egyre kevesebbet festett és egyre többet írt. Eddig negyedszázados irodalmi munkásságát több kötet, jó néhány elismerés fémjelzi; a legrangosabb ez utóbbiak közül talán a József Attila-díj.A városban tisztelettel, szeretettel sokak által Tünde néniként emlegetett alkotó – mint az est folyamán kiderült – továbbra sem hagyott fel az írással. Ezúttal is a múltból, a családjához köthető történetekből merít, amelyeket a csak rá jellemző színes, hangulatos, bensőséges stílusban vet papírra.