Tüntetés az állatokért Makón - fotók

– Azért jöttünk el Makóra, mert mindenhová elmegyünk, ahonnan állatkínzásról, rossz tartásról kapunk híreket és innen az utóbbi néhány hónapban több is befutott a közösségi oldalunkra – mondta Kapin Richárd, a Szurkolók az állatokért csoport vezetője. Azt mondta, a politikamentes, békés demonstrációval arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy ennek a gyakorlatnak véget kell vetni.A Tesco-parkolóban jó kétszáz fősre becsülhető tömeg gyűlt össze. Budapestről külön busszal érkeztek fradisták, Újpest- és Kispest- szurkolók, de voltak itt győri, miskolci, békéscsabai, orosházi rokonszenvezők is. Mint mondták, a tüntetés közvetlen kiváltó oka az volt, hogy néhány hete olyan hír terjedt el, hogy az itteni Honvéd városrész közelében egy élő, megnyúzott kutyát találtak.A tüntetés résztvevőihez Kapin Richárd mellett Balázs Ernő, a Noé Állatotthon vezetője szólt, aki úgy vélte, az állatokért mindenki ugyanolyan felelősséggel tartozik, mint a gyerekeiért. Követelte, hogy az állatkínzókra szabjanak ki letöltendő börtönt, kötelező közmunkát, a kirótt pénzbírságokat pedig az állatvédelemre fordítsák. A társaság a beszédek elhangzása után menetre váltott, elöl molinókkal, amelyek az állatkínzók megbüntetését követelték, a felelős állattartásra hívták fel a figyelmet.A szervezők a csapattal Honvéd városrész felé vették az irányt, mert véleményük szerint ott történtek a legsúlyosabb állatbántalmazások Makón. A menet erős rendőri kísérettel haladt. A civilben pizzafutárként dolgozó, 33 esztendős Kaplin Richárd, aki előzetesen már felmérte az ottani viszonyokat, azt mondta, állatkínzással most nem találkoztak, de rossz körülményekkel igen. – Nem lehet egy kutyát élete végéig láncon tartani – hozott egy példát.Érdekes, hogy az állatvédők között makóit nem sokat láttunk. Egyikük, a lapunkban is bemutatott Mészáros Rozália azt mondta, szégyen, hogy ilyen kevesen jöttek el. – Egyetértünk a tüntetéssel, jó lenne, ha ez a társaság felnyitná a begyepesedett makóiak szemét. Itt kevesen vagyunk állatvédők, magunkban sajnos nem sokat tudunk tenni – mondta.A szervezőktől egyébként megtudtuk, hogy az a nagyjából 9 éves kutya, amelyik miatt a tüntetést megszervezték, jelenleg is él. Budapesten van, gyógykezelés alatt áll és szerintük biztosan megnyúzták – elképzelhetetlen szenvedéseken mehetett keresztül.A makói tüntetésre szerte az országból érkeztek a résztvevők.