Turisták is látogathatják majd a közel 150 éves makói városházát - Decemberig felújítják a dísztermet

Amíg a díszteremben dolgoznak a munkások, a képviselők a Koronában üléseznek. Fotó: Szabó Imre

Mint korábban megírtuk, a felújítás tulajdonképpen visszaállítás, már ami a külsőségeket illeti: amikor elkészül, nagyjából olyan lesz a díszterem, mint amilyen a 20. század elején volt. Ez azért érdekes, mert külleme mostanáig a rendszerváltás előtti korszak stílusjegyeit viselte magán, mindössze a falakon lógó festményeket cserélték időnként.

A munka jól halad. Már lebontották az 1960-as években kapott lambériaborítást, és a falat egyszerűen fehérre festik. Díszíteni a város tulajdonában lévő, jelenleg múzeumban tárolt értékes festményekkel fogják. Eltávolítják a meglévő széksorokat – újak kerülnek a helyükre –, felújítják és felcsiszolják a parkettát, és a nagyteremből nyíló terasz is új burkolatot kap. Az elektromos rendszert, a külső-belső világítást és a fűtést is korszerűsítik.A beruházás 25 millió forintba kerül, a város ezt saját költségvetéséből biztosítja, a munka várhatóan az év végén fejeződik be. Az épület többi részét egyébként már korábban, pályázati pénzből felújították. Farkas Éva Erzsébet polgármestertől megtudtuk: a terem a jövőben nemcsak a testületi ülések, ünnepségek helyszíne lesz, szervezett turistacsoportok is látogathatják majd.