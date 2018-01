Turisták is látogathatják majd: régi fényét kapta vissza a városháza díszterme Makón

Az elmúlt bő fél évben a Korona adott otthont a makói képviselő-testület üléseinek, illetve a hasonlóan rangos eseményeknek, a városháza dísztermét ugyanis az onnan nyíló terasszal együtt felújították. Az 1870-ben épült, klasszicista stílusú műemlék épület legnagyobb helyisége, legalábbis küllemét tekintve, régi, 20. század eleji pompáját nyerte vissza – mostanáig a rendszerváltás előtti korszak stílusjegyeit viselte magán, mindössze a falakon lógó festményeket cserélték időnként.A legszembetűnőbb változás az, hogy az 1960-as években kapott lambériaborítást lebontották, a falakat pedig fehérre festették, illetve eltávolították az amúgy is ütött-kopott széksorokat. A falakra olyan festmények kerültek vissza a helyi múzeumból, amelyek 1950 előtt a régi vármegyeházát ékesítették – tudtuk meg Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgatótól. Összesen 14 képről van szó, amelyeket az elmúlt negyedszázadban restauráltak a szakemberek. A legértékesebbek közülük azok a portrék, amelyeket Székely Bertalan, illetve Barabás Miklós festett, de még ismeretlen alkotótól származó is van köztük.A teremnek persze csak a külleme archaikus: felújították az elektromos rendszert, a külső-belső világítást és a fűtést is. A beruházásra egyébként 25 milliót költött a város saját költségvetéséből; az épület többi részét már korábban, pályázati pénzből felújították. A tervek szerint a múlt század eleji hangulatot visszaadó terem nemcsak hivatalos események helyszíne lesz – turisták előtt is meg fogják nyitni.