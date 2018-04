Turisták is látogatnak a sajtócézár miatt a szülővárosába: őrzi Pulitzer emlékét Makó

A Maros-parti városban sokféleképpen igyekeznek tenni azért, hogy a köztudatban rögzüljön, ez az Egyesült Államokban világhírűvé lett Pulitzer József szülővárosa. Korábbi amerikai életrajzai ugyanis hol Bécset, hol Budapestet említik szülőhelyeként, pedig a sajtócézár nem csupán a napvilágot látta meg Makón, de élete első nyolc évét is itt töltötte. Ezt Halmágyi Pál nyugalmazott múzeumigazgató és Csillag András Pulitzer-kutató tavaly megjelent, angolul is olvasható kötete is hangsúlyozza, bemutatva Pulitzer makói kötődését, a városban élő Pulitzer-kultuszt, de a társszerző révén az amerikai sikersztorit is feleleveníti.Kedden, születésének 171. évfordulóján is őt ünnepelték Makón – igaz, most csak csöndes koszorúzásokkal azokon a helyeken, amelyek hozzá köthetők. Ilyen például a szülői ház helyén lévő épület falán a relief, vagy a főtéri szoborparkban álló mellszobor, ahol Pintér M. Lajos megyei sajtódíjas újságíró mondott megemlékező beszédet. Viseli nevét kollégium, amely nemcsak a falán lévő emléktáblával, hanem a bejáratánál lévő absztrakt műalkotással is őrzi emlékét. És van Makón Pulitzer sétány is – a városi könyvtár környékének felújításával hamarosan ez is megszépül.Pulitzer emlékezete egyébként turistákat is vonz a városba – árulta el a makói József Attila Múzeum igazgatója, Szikszai Zsuzsanna. Volt olyan Kolozsvárról érkezett, főként újságírókból álló csoport, amelyik kifejezetten ezért látogatott el hozzájuk. Sok emléket őriznek itt róla, a város történetét bemutató állandó kiállításon külön vitrinje van a vele kapcsolatos tárgyaknak, dokumentumoknak; itt láthatók például azok az összeíróívek, amelyeken a család jó néhány tagjának neve olvasható. Ugyancsak emlékezetes, hogy tavaly nagy sikerű tárlaton mutatták itt be Pulitzer József és Munkácsy Mihály barátságát.