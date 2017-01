Tüzelő lehetne a kidobott fenyőből

– Mi a karácsonyfát az ünnepek után el szoktuk vinni a nagyszüleimhez. Ők fával fűtenek, eltüzelik. Erről jutott eszembe, érdemes lenne városszerte összegyűjteni, majd felaprítva a rászorulóknak adni – mondta a makói Kovács Csabáné Bozsár Enikő. Ötletét megosztotta a Facebookon, a lapunk által alapított, jelenleg 6836 tagot számláló Makón élek csoportban is. Egy nap alatt közel százan fejezték ki tetszésüket, és több tucatnyian szóltak hozzá, szinte kivétel nélkül támogatólag. Kovácsné lapunknak elmondta, úgy tudja, szerte az országban több helyen hasznosítják úgy a feleslegessé vált fenyőket, ahogyan javasolta – Miskolcon például a szegényeknek adják, Ózdon iskolát fűtenek vele.

Ha később esetleg meg is fontolják az ötletet a Maros-parti városban, idén biztos nem lesz már belőle semmi. Mint a városházán megtudtuk, az önkormányzat már megállapodott a lakossági hulladékszállítást végző Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.-vel az idei fenyőfabegyűjtésről, és ennek részleteit már közzé is tették a város honlapján. Két díjmentes begyűjtés lesz, amikor a fákat a házak elé ki lehet helyezni: január 9-étől 13-áig, illetve 16-ától 20-áig. A cég azt kéri a makóiaktól, hogy a megadott napokon a fenyőket minden dísztől megszabadítva reggel 7 óráig helyezzék ki a ház elé úgy, hogy azokat a gyűjtőkocsi meg tudja közelíteni, illetve kézzel mozdíthatók legyenek.Csongrádon is a felső-bácskai vállalkozás gyűjti a fenyőket, az egyik időpont január 2. volt, a másik jánuár 16. Vásárhelyen és a közeli Mártélyon a vásárhelyi hulladékgazdálkodási cég szállítja el a feleslegessé vált fenyőket minden héten, és a zöldhulladékos kuka mellé vagy bele kell tenni. A nagyobb karácsonyfákat – a könnyebb kezelhetőségért – a lakók feldarabolhatják. Szentesen a városi cég a jövő héten gyűjti össze a kidobott fenyőfákat. A Kurca-parti városban évről évre csökken a kitett fenyők száma, az emberek inkább eltüzelik – tudtuk meg.