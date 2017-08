Udvariasan küldik el a román autósokat Makón

– Egy románul tudó ismerősünk segített a felirat megfogalmazásában, amit aztán az egyik ezzel foglalkozó helyi vállalkozás irodájában nyomtattunk ki és fóliáztunk le – mesélte el a tábla történetét a Szent János téren lakó Bíró Sándor.Mivel a Hagymatikum szomszédságában laknak, korábban ők is rendszeresen szembesültek azzal, hogy kocsibeállójukat parkolóhelynek nézték román turisták. Előfordult, hogy a családból valaki ezért nem tudott kocsival munkába, vagy az előre egyeztetett orvosi vizsgálatra menni.

A probléma a fürdő közelében élőket – mint megírtuk – szinte kivétel nélkül érinti. A bosszús makóiak némelyike kemény rendőri fellépést követelt, de a Makón élek Facebook-csoportban kocsirongálást és gumikiszúrást is javasoltak a vérmesebb hozzászólók. A rendőrség meg is ígérte a határozottabb fellépést, a fürdő igazgatója, Gergely Gábor viszont türelemre igyekezett inteni mindenkit, mondván: a turisták Makónak komoly bevételt hoznak, nem kellene őket elriasztani.Bíróék végül ez utóbbi intelem jegyében egyszerű megoldást választottak: a táblán anyanyelvükön szólítják meg a szomszédos országból érkezőket, és udvariasan megkérik őket, ne álljanak a bejárójukra. Kihelyeztek egy kicsi tiltó táblát is a kapura. A nyugdíjas férfi azt mondja, volt, aki fenyegetőbb feliratot javasolt, ők azonban – legalábbis egyelőre – kitartanak a szelídebb szavaknál. A módszer ugyanis működik. A táblát 3 hete rakták ki, és azóta senki sem hagyta előttük a kocsiját.