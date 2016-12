Ugrókötéllel nyerik az aranyérmeket

– Elsős koromban láttam a lányokat az udvaron, ahogy ugróköteleznek. Megtetszett, kipróbáltam, és azóta is csinálom. Ki tudom élni magamat az ugrálásban – mondja a harmadik osztályos Horváth Bence, az országos bajnok makói csapat egyik tagja. Játékként ezt mifelénk inkább lányok űzik; a Kálvin téri suli félszáz fős ugrókötélszakkörébe is alig néhány srác jár. Pedig a felnőttek nemzetközi mezőnyében ez kifejezetten férfisport. Ami nem csoda: a fantázia és a kreativitás mellett igen komoly erőnlétet is igényel.



Az iskolai egyesület öttagú versenycsapata – Naszradi Barbara, Papp Dorka, Török Rebeka, Veres Viktória és az imént említett Horváth Bence – nemrégiben szerezte meg az összetett országos bajnoki címet. A győzelem érdekében egy- és kétköteles egyéni, páros és csapatgyakorlatokat is be kellett mutatniuk. Sikerük meglepő, hiszen mint testnevelő tanáruk, Barócziné Haluszka Zsuzsanna meséli, mindössze három éve indultak az ugrókötéledzések az iskolában. A Magyar Ugrókötelesek Szövetsége – ilyen is van – szakmai segítséget és mentort is adott az induláshoz, azóta pedig hetente kétszer edz a társaság. Most a januári egyköteles országos bajnokságra készülnek.