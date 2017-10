Úgy épül a járda Makón, mint Luca széke

Továbbra sem kezdődött meg a több mint egy hónapja felszabdalt járda helyreállítása a makói Szegedi utcában, pedig legutóbb arról volt szó, hogy ennek a hétnek az elején megcsinálják – és már az is a második ígéret volt. Megírtuk, azért bontották fel a burkolatot, mert alatta kábelt húztak a házakba – aztán úgy maradt.



Lapunknak először két hete ígérték meg, hogy a kivitelező cég felszámolja a balesetveszélyes helyzetet, aztán amikor semmi sem történt, a városházán azt mondták, ennek a hétnek az elején kerül rá sor. A késést azzal magyarázták, hogy a cég csak a hiányzó csíkokat akarta pótolni hengerelt aszfalttal, az önkormányzat azonban ragaszkodott ahhoz, hogy úgynevezett átlapolási technikával, azaz résmentesen állítsák helyre a járdát. A társaság erre hivatkozva kért még egy hét haladékot. Most, hogy ez is letelt, megint érdeklődtünk – annyi derült ki, hogy új alvállalkozó fog dolgozni, de hogy mikor, az nem.



A munkát már nagyon várják az érintett tömbök lakói, mert sok köztük az idős, rosszul látó, nehezen mozgó ember. Egyikük azt javasolta, legközelebb bontással járó munkákat csak akkor engedélyezzen a város, ha előtte a kivitelező letétbe helyezi a helyreállításhoz szükséges összeget, és ha a munka nem kezdődik meg nyomban, a pénzből elvégeztetheti az önkormányzat.