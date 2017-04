Új fészket rak a makói gólya

Megírtuk: a telelésből hazatért madár nem találta meg régi fészkét, mert azt lebontották – kiderült azonban, hogy a fészek már előtte szétesett, ami a természetben is előforduló jelenség, és az épületegyüttes tulajdonosa már csak a leeséssel fenyegető maradványokat távolította el. Egy szakember lapunknak azt is elmondta, emiatt nem kell aggódni, a gólya hamarosan új fészket fog építeni a régi helyen, vagy másutt (2017. március 22.: Eltűnt a makói pékség kéményéről a gólyafészek). Mostanra eldőlt, a madár újra a régi helyet választotta fészeképítésre. Jó hír, hogy míg tavaly egyedül volt, most – úgy láttuk – párja is van.