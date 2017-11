Új műfüves pálya épül Makón

A munka már javában zajlik a Pulitzer sétányon. Fotó: Makói önkormányzat

A pályát palánkkal és védőhálóval veszik körbe, és kézilabdakapukkal szerelik fel, de kispályás focimeccsek rendezésére is alkalmas lesz, mi több, kivilágítják, így este is lehet majd itt játszani. Megközelítéséhez térköves járda is épül.

A pálya a labdarúgó-szövetséggel együttműködve, tao-támogatásból épül – összesen bruttó 17 millióba fog kerülni, amiből a város 5,5 milliót áll. Ha az időjárás engedi, a munka néhány héten belül befejeződik. Czirbus Gábor alpolgármester azt mondta, ígérték, hogy épülnek hasonló létesítmények Makón, s ezzel most a belváros is kap egyet.