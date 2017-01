Új rendőrőrs épül Maroslelén

Meglehetősen spártaiak a körülmények jelenleg a maroslelei rendőrőrsön, amely a helyi polgármesteri hivatal egy közel százéves épületszárnyában működik. Újat fognak építeni a helyére, amihez a falu most nyert 60 millió forintos támogatást a belügyi tárcától – újságolta a polgármester, Martonosi György . A községben a hetvenes évek óta van rendőrőrs. Ma sincs nap, amikor az irodában ne fordulna meg rendőr – a helyi körzeti megbízotton, Döme Norberten kívül földeáki és óföldeáki kollégája is szokott itt dolgozni.A falu első embere lapunknak azt mondta, a leleieknek sokat jelent a folyamatos rendőri jelenlét: növeli az emberek biztonságérzetét, és minden bizonnyal tényleges elrettentő ereje is van. Az igazán komoly bűncselekmények szerencsére ritkák, de mint a megyei rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, tavaly például betöréssorozat miatt kellett itt intézkedni, tartottak házkutatást drogtermesztő lakásában is, és időről időre előfordulnak terménylopások.Az új épület tervei már megvannak, ezeket most aktualizálják. A munka jó esetben májusban kezdődhet, és év végére fejeződhet be. Ha minden a tervek szerint alakul, ezzel együtt – egy uniós pályázatnak köszönhetően – a községháza főépülete is megújul.